Республиканские парламентарии завершили весеннюю сессию. Сегодня на своей очередной встрече в большом зале заседаний народного Хурала члены калмыцкого парламента обсудили порядка 30 вопросов повестки дня и подвели некоторые промежуточные итоги. В их работе принимал участие Глава Калмыкии Алексей Орлов. В его выступлении прозвучали главные итоговые результаты деятельности правительства за первое полугодие 2017 года. Но этому предшествовало детальное обсуждение основных пунктов бюджетных документов республики.



Обсуждали текущие вопросы депутаты Хурала в обновлённом составе. Вместо досрочно снявшего с себя полномочия Константина Кирпилёва назначен Яков Герман. Ключевыми вопросами стали проекты законов об исполнении ресбюджета и бюджета фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год и изменения в бюджет текущего года. Докладывая по первому вопросу, глава минфина Очир Шургучеев отметил увеличение в минувшем году объёма валового продукта более, чем на 1% и рост налоговых и неналоговых доходов на 10%.



Принятый в декабре прошлого года главный финансовый документ региона на текущий год и два последующих тогда же сами депутат назвали «Жестким, но ориентированным на получение результатов». Давая пояснения относительно изменений в текущий бюджет, глава минфина отдельно остановился на суммах, дополнительно закладываемых на дорожную деятельность. В 2017 году с учётом поправок на эти цели республика выделяет 467 миллионов рублей. Так, словам главы кабинета министров Игоря Зотова, уже 10 июля подрядчик начнёт работы на одном из наиболее опасных участков дороги «Городовиковск - Сальск». А на вопрос депутатов по обеспечению бесплатными учебниками школьников республики он дал однозначный и конкретный ответ: к сентябрю учебники получат все. Предусмотрены средства и на проведение юбилейных торжеств, связанных со 100-летием газеты «Хальм Унн». Почти 7 миллионов рублей. О необходимости дополнительных средств зашла речь во время обсуждения такого пункта как «обеспечение необходимыми лекарствами больных редкими заболеваниями». Если сейчас из ресказны выделяется для этого 115 миллионов, то требуется фактически в два раза больше. Итог обсуждению бюджетных вопросов подвело выступление Главы республики.



Как всегда парламентарии затронули большой круг вопросов. Правительственный час в этот раз был посвящён развитию въездного туризма. Здесь же были внесены изменения в ряд действующих республиканских законов, связанных с деятельностью Обудсменов. Сегодня же шла речь и о введении электронных форм документов в сфере здравоохранения и изменениях в законодательство о водных ресурсах. Республиканские парламентарии завершили весеннюю сессию. Сегодня на своей очередной встрече в большом зале заседаний народного Хурала члены калмыцкого парламента обсудили порядка 30 вопросов повестки дня и подвели некоторые промежуточные итоги. В их работе принимал участие Глава Калмыкии Алексей Орлов. В его выступлении прозвучали главные итоговые результаты деятельности правительства за первое полугодие 2017 года. Но этому предшествовало детальное обсуждение основных пунктов бюджетных документов республики.Обсуждали текущие вопросы депутаты Хурала в обновлённом составе. Вместо досрочно снявшего с себя полномочия Константина Кирпилёва назначен Яков Герман. Ключевыми вопросами стали проекты законов об исполнении ресбюджета и бюджета фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год и изменения в бюджет текущего года. Докладывая по первому вопросу, глава минфина Очир Шургучеев отметил увеличение в минувшем году объёма валового продукта более, чем на 1% и рост налоговых и неналоговых доходов на 10%.Принятый в декабре прошлого года главный финансовый документ региона на текущий год и два последующих тогда же сами депутат назвали «Жестким, но ориентированным на получение результатов». Давая пояснения относительно изменений в текущий бюджет, глава минфина отдельно остановился на суммах, дополнительно закладываемых на дорожную деятельность. В 2017 году с учётом поправок на эти цели республика выделяет 467 миллионов рублей. Так, словам главы кабинета министров Игоря Зотова, уже 10 июля подрядчик начнёт работы на одном из наиболее опасных участков дороги «Городовиковск - Сальск». А на вопрос депутатов по обеспечению бесплатными учебниками школьников республики он дал однозначный и конкретный ответ: к сентябрю учебники получат все. Предусмотрены средства и на проведение юбилейных торжеств, связанных со 100-летием газеты «Хальм Унн». Почти 7 миллионов рублей. О необходимости дополнительных средств зашла речь во время обсуждения такого пункта как «обеспечение необходимыми лекарствами больных редкими заболеваниями». Если сейчас из ресказны выделяется для этого 115 миллионов, то требуется фактически в два раза больше. Итог обсуждению бюджетных вопросов подвело выступление Главы республики.Как всегда парламентарии затронули большой круг вопросов. Правительственный час в этот раз был посвящён развитию въездного туризма. Здесь же были внесены изменения в ряд действующих республиканских законов, связанных с деятельностью Обудсменов. Сегодня же шла речь и о введении электронных форм документов в сфере здравоохранения и изменениях в законодательство о водных ресурсах.



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