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Вчера, 17:25

Депутаты Народного Хурала готовятся к очередной сессии


Депутаты Народного Хурала готовятся к очередной сессииДепутаты Народного Хурала готовятся к очередной сессии. Она состоится завтра. А сегодня на парламентском комитете по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности решено рекомендовать на рассмотрение правительству проект актуализации стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года с учётом внесенных депутатами предложений. Министр экономики Зоя Санджиева пояснила, что документ прошёл согласование на различных площадках и уровнях. Он предусматривает 7 разделов и основан на главных для региона целях и задачах, анализе рисков, механизмов реализации, оценке финансовых ресурсов. При этом, она пояснила, что базовыми остаются реализуемые в Калмыкии госпрограммы.
Также сегодня состоялись заседания и других парламентских комитетов.



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