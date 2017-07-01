Три вопроса обсудили сегодня в ходе заседания антинаркотической комиссии республики под председательством Главы Калмыкии Алексея Орлова. О ходе исполнения и финансирования программ, направленных на оказание медпомощи наркологическим больным, в том числе тем, кто нуждается в лечении за пределами региона, отчитался министр финансов Очир Шургучеев. По его словам, на эти цели направлены более пятисот тысяч рублей. Также планируется дополнительно выделить – 1 миллион 165 тысяч. Отдельной строкой прописаны средства на уничтожение наркосодержащих растений в Лаганском и Юстинском районах. Что касается капремонта наркодиспансера, объем финансирования первого этапа работы составил более восьми миллионов рублей. Кроме того, из республиканского бюджета выделены около пяти миллионов на дальнейшую реконструкцию.

Глава региона потребовал от соответствующих структур уделить особое внимание эффективному использованию средств, направленных на улучшение ситуации в этой сфере. Три вопроса обсудили сегодня в ходе заседания антинаркотической комиссии республики под председательством Главы Калмыкии Алексея Орлова. О ходе исполнения и финансирования программ, направленных на оказание медпомощи наркологическим больным, в том числе тем, кто нуждается в лечении за пределами региона, отчитался министр финансов Очир Шургучеев. По его словам, на эти цели направлены более пятисот тысяч рублей. Также планируется дополнительно выделить – 1 миллион 165 тысяч. Отдельной строкой прописаны средства на уничтожение наркосодержащих растений в Лаганском и Юстинском районах. Что касается капремонта наркодиспансера, объем финансирования первого этапа работы составил более восьми миллионов рублей. Кроме того, из республиканского бюджета выделены около пяти миллионов на дальнейшую реконструкцию.Глава региона потребовал от соответствующих структур уделить особое внимание эффективному использованию средств, направленных на улучшение ситуации в этой сфере.



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