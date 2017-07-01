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Вчера, 11:55

На заседании Президиума Правительства обсудили ряд важных вопросов


На заседании Президиума Правительства обсудили ряд важных вопросовКалмыкия в текущем году заключила 25 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на условиях софинансирования. Об этом говорили сегодня на заседании Президиума Правительства. Обсудил вопрос, как реализуют министерства выделенные средства. Значительный объем обычно направляется в сельскохозяйственную отрасль. Как было заявлено представителем ведомства, подписано 9 соглашений на сумму более 1 миллиарда трехсот миллионов. Наиболее крупные проекты реализуются по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
Так, в поселке Ики-Бурул ведется строительство разводящих сетей группового водопровода из Левокумского месторождения. В скором времени будут сданы объекты по водоснабжению в Малых Дербетах и поселке Бурул Городовиковского района. На стадии завершения возведение спортплощадки в Харбе и благоустройство парковой зоны в Цаган-Амане Юстинского района. В трех районах – Целинном, Яшкульском Черноземельском – по этой программе строится жилье.
Отчет держали и руководители других ведомств. Подробнее - в следующем выпуске Вестей.



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