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Вчера, 17:00

Неиспользуемые сельхозугодия и тарифное регулирование – главные темы сегодняшнего президиума правительства


Неиспользуемые сельхозугодия и тарифное регулирование – главные темы сегодняшнего президиума правительстваОсновной вопрос – земельный. Он рассматривается на правительственных заседаниях чаще других. Последний раз – в ноябре прошлого года, еще тогда говорили о том, что работа по вовлечению в экономический оборот земель сельскохозяйственного назначения в ряде РМО продвигается медленно. Была поставлена задача – активизировать деятельность в этом направлении, так как от этого зависит пополнение бюджетов. Сегодня вновь вернулись к принятым решениям. Но, как следует из доклада профильного министра Бориса Лиджиева, ощутимого прогресса нет. Министр вновь призывает глав муниципалитетов усилить работу. Кроме того, было заявлено, что затормозилась деятельность по созданию интерактивной карты или геоинформационной системы Калмыкии. А все потому, что, по словам Лиджиева, «сведения в виде реестров земельных участков муниципалитеты предоставляют в неполном объеме либо подают недостоверные данные».

Вопросы были заданы и докладчику. В частности, глава администрации Лаганского РМО Андрей Манджиев рассказал, что неоправданно долго рассматривается проблема, с которой он обращался в это ведомство. Решения до сих пор нет. А еще сегодня обсудили вопросы молодежной политики. Новый министр Дорджи Шикеев говорил и об успехах и о проблемах. Итог подводит глава республики. Алексей Орлов категорически заявляет о необходимости принятия кардинальных мер по укреплению исполнительской дисциплины. К этому, по словам главы, подводит не только сегодняшняя встреча, а сложившаяся, к сожалению практика, когда Правительство вынуждено вновь и вновь акцентировать внимание на проблемах, по которым ранее уже были приняты решения, что свидетельствует об отсутствии ответственности.

Поэтому уже сегодня в Правительстве будет принято Постановление, согласно которому в отношении тех руководителей министерств, ведомств, а также глав муниципальных образований, которые затягивают или вовсе не исполняют решения, принятые на правительственном уровне, будут делаться жёсткие оргвыводы вплоть до снятия с должности.
И вот первые комментарии на принятые главой решения.



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