В столичной мэрии состоялась очередная планерка

По данным регионального МЧС, с 26 по 28 июня в Черноземельском районе республики сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Эта тема сегодня стала первой и на еженедельной планёрке в столичной мэрии. В связи с повышением уровня пожарной опасности и повышением температуры воздуха выше тридцати градусов на этой неделе вводится особый противопожарный режим на территории города. Сотрудники чрезвычайного ведомства предупреждают домовладельцев о запрете на сжигание сухой травы в этот период. Кроме того устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. О ситуации с палом сухой травы в Элисте мы планируем рассказать уже сегодня в нашем следующем выпуске Вестей. Что касается выпускных вечеров, то они прошли без происшествий. По данным регионального МЧС, с 26 по 28 июня в Черноземельском районе республики сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.Эта тема сегодня стала первой и на еженедельной планёрке в столичной мэрии. В связи с повышением уровня пожарной опасности и повышением температуры воздуха выше тридцати градусов на этой неделе вводится особый противопожарный режим на территории города. Сотрудники чрезвычайного ведомства предупреждают домовладельцев о запрете на сжигание сухой травы в этот период. Кроме того устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. О ситуации с палом сухой травы в Элисте мы планируем рассказать уже сегодня в нашем следующем выпуске Вестей. Что касается выпускных вечеров, то они прошли без происшествий.



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