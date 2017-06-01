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Вчера, 18:06

В селе Троицкое прошло выездное заседание антитеррористической комиссии


В селе Троицкое прошло выездное заседание антитеррористической комиссииВ селе Троицкое Целинного района прошло выездное заседание антитеррористической комиссии при главе республики. На нем представители всех силовых структур, министерств и ведомств обсудили вопросы, связанные с безопасностью на транспорте и профилактикой правонарушений среди трудовых мигрантов.

Открыл заседание начальник регионального управления федеральной службы безопасности Павел Булкин. Он пояснил, что речь пойдет о транспортной безопасности и профилактике правонарушений в среде трудовых мигрантов.

Также Павел Булкин озвучил отчет Главы республики об участии в заседании Национального Антитеррористического комитета, которое состоялось 13 июня в Москве. Его провел директор ЭФСБ России Александр Бортников. На заседании были рассмотрены вопросы организации и состояние деятельности антитеррористических комиссий в субъектах ЮФО. Доклад Главы Калмыкии был представлен как один из примеров последовательной и эффективной работы в этом направлении.

Алексей Орлов информировал органы безопасности страны о принятых в степном регионе мерах, направленных на совершенствование правового регулирования антитеррористической деятельности. ЦИТАТА. «Конкретизированы полномочия органов исполнительной власти Республики в области профилактики терроризма, определен порядок их участия в антитеррористической деятельности, в том числе реализации мероприятий противодействия идеологии терроризма. С пяти до 18 расширен круг органов исполнительной власти, реализующих мероприятия по линии предупреждения терроризма, определены порядки планирования и отчетности их работы и взаимодействие с аппаратом АТК. 20 мая вступили изменения в региональный закон об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за неисполнение решений республиканской АТК», - отметил Алексей Орлов в своём докладе.

На заседании Национального Антитеррористического комитета было также отмечено, что в настоящее время в Калмыкии, наиболее системно ведется работа по противодействию терроризму в СМИ, взаимодействию с национально-культурными центрами и общественностью. Положительной оценки заслужила и организация информационного взаимодействия Антитеррористической комиссии Калмыкии с органами безопасности региона. На выездном заседании также обсудили ход исполнения Целинным районом Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на 2013-2018 годы. Кроме того, было утверждено Положение об осуществлении мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, которые оказывают влияние на ситуацию в области противодействия терроризму. Такими полномочиями наделены органы исполнительной власти и местного самоуправления.



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