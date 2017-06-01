Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» будет изменен

Сегодня в Государственной Думе в первом чтении принят проект по внесению изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В обиходе он получил название «Закон о мессенджерах». Одним из его авторов является Марина Мукабенова, которая и выступила с основным докладом. Он предусматривает передачу сообщений только тех пользователей, которые прошли идентификацию, и даёт возможность гражданам защитить свои аккаунты и номера от различных рассылок. Вот что пояснила нам депутат по телефону.

Добавим, что в случае принятия закона, он вступит в силу с 1 января 2018 года. Сегодня в Государственной Думе в первом чтении принят проект по внесению изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В обиходе он получил название «Закон о мессенджерах». Одним из его авторов является Марина Мукабенова, которая и выступила с основным докладом. Он предусматривает передачу сообщений только тех пользователей, которые прошли идентификацию, и даёт возможность гражданам защитить свои аккаунты и номера от различных рассылок. Вот что пояснила нам депутат по телефону.Добавим, что в случае принятия закона, он вступит в силу с 1 января 2018 года.



Смотреть полный выпуск новостей



