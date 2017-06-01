В Элисте состоялось заседании Президиума Правительства

В Калмыкии дополнительно предусмотрено использование средств регионального маткапитала на проведение ремонта жилья. На сегодня его размер с учетом индексации - 62 тысячи 348 рублей. Об этом говорили на заседании Президиума Правительства. Также обсудили усиление миграционных процессов, сокращение численности и старение населения, и дополнительные поддержки многодетным. Так, в прошлом году в органы соцзащиты обратились около 4 тысяч малоимущих семей. Объем расходов регионального бюджета составил около 7 с половиной миллиона рублей. Согласно действующему законодательству Калмыкии тем, кто имеет третьего или четвертого ребенка, полагается земельный надел. Тем, у кого пятеро детей, выделяют два участка. Подробнее расскажем вечером. В Калмыкии дополнительно предусмотрено использование средств регионального маткапитала на проведение ремонта жилья. На сегодня его размер с учетом индексации - 62 тысячи 348 рублей. Об этом говорили на заседании Президиума Правительства. Также обсудили усиление миграционных процессов, сокращение численности и старение населения, и дополнительные поддержки многодетным. Так, в прошлом году в органы соцзащиты обратились около 4 тысяч малоимущих семей. Объем расходов регионального бюджета составил около 7 с половиной миллиона рублей. Согласно действующему законодательству Калмыкии тем, кто имеет третьего или четвертого ребенка, полагается земельный надел. Тем, у кого пятеро детей, выделяют два участка. Подробнее расскажем вечером.



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