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Сегодня, 20:15

«Здесь и сейчас» с участием руководства города


«Здесь и сейчас» с участием руководства городаСегодня в эфире Радио Калмыкии – программа «Здесь и сейчас». Перспективы экономического развития Элисты, актуальные проблемы повышения уровня жизни горожан. Эти и другие вопросы обсудили Как отметил глава администрации Окон Нохашкиев, за год его пребывания на посту, произошло немало существенных изменений. представители администрации столицы. Обсудили перспективы и уже реализующиеся проекты развития столицы, пути решения актуальных проблем.

Прежде всего обсудили состояние дорог. Как озвучил глава администрации Окон Нохашкиев, по улицам Номто-Очирова, Пушкина, Сян-Бельгина, переулкам Демьяновский и Народный, проспекту Городовикова полностью заменено асфальтное покрытие.

Большую работу проводят по выявлению и демонтажу незаконных ларьков, вагончиков и киосков. После инвентаризации 14 объектов привели в соответствие, 15-ти комиссия выписала административное предписание, а 18-ть точек снесли сами предприниматели. Как отметил Нохашкиев, работа в этом направлении будет продолжена. Зрителей также интересовали проблемы транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и многое другое.

Отдельная тема - создание комфортной городской среды. Как отметил 1-й заместитель главы администрации Элисты Денис Ишкеев, в этом году будет проведена оценка физического состояния дворОвых и общественных территорий. После чего будет сформирован перечень всех объектов, которые нуждаются в благоустройстве. И в ближайшие месяцы будет разработана и утверждена муниципальная подпрограмма, рассчитанная до 2022 года.

Что касается формирования бюджета города, то, как отметила заместитель главы администрации Оксана Баглиева, существенных изменений в следующем году не ожидается. В нынешнем – запланировано поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 790 миллионов рублей, безвозмездных поступлений – 938 миллионов.

За время интерактивной программы не все зрители и слушатели успели задать свой вопрос. Впрочем, было решено, что общение в таком формате продолжится.

Интерактивная программа «Здесь и сейчас» выходит по четвергам в 13 часов 14 минут в прямом эфире Радио России-Калмыкия – на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в ЮТЬЮБ.



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