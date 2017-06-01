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Сегодня, 11:43

Алексей Орлов принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию


Алексей Орлов принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитиюНакануне вечером Алексей Орлов принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак. Основным докладчиком выступил министр финансов Антон Силуанов. Обсудили выполнение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в региональные на софинансирование в 2016 году. Также говорили о реализации механизмов финансовой ответственности субъектов, о персональной ответственности их руководителей за неэффективное использование средств. О приоритетных расходных обязательствах субъектов, на софинансирование которых предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты федерального уровня на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов. Речь шла и о создании постоянно действующей автоматизированной системы ведения реестров расходных обязательств субъектов, о мерах по снижению их государственного долга. А также об исполнении соглашений по предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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