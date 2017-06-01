Завершилась конференция парламентариев Юга России

В Ростове-на-Дону завершилась конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. Наиболее высокий процент принятия в федеральных органах власти у инициатив, предложенных Калмыкией. Такую оценку работе коллег из степного региона дали участники. Законодатели республики представили 10 предложений.



Наиболее высокий процент принятия в федеральных органах власти у инициатив, предложенных от Южно-российской парламентской ассоциации у Республики Калмыкия. Такую оценку работе своих коллег из степной республики дали участники 26 конференции ЮРПА в Ростове-на-Дону. Сюда законодатели от нашего региона также привезли пакет из 10 предложений и обращений.



Слова Александра Ищенко, главы заксобрания Ростовской области, который председательствовал на очередной встрече парламентариев юга России, Калмыкия подтвердила и на этот раз. Из 48 вопросов повестки дня пятая часть подготовлена степной республикой. Пять обращений и пять инициатив привезли с собой представители Народного хурала. Обсуждение началось ранее, на комитетах.



На заседании комитетов южно-российские законодатели громко отстаивали и доказывали каждое положение из предложенных регионами инициатив. К началу самой конференции некоторые из них были отклонены. Как недостаточно обоснованные, несвоевременные и нередко носящие частный характер. Пакет документов от Калмыкии вновь прошёл экзамен на качество и профессиональный подход к делу.



Самые актуальные для жизни каждого южного субъекта и страны в целом вопросы поднимались, пожалуй, на комитете по бюджету. Его работу возглавлял депутат от Калмыкии Эрдни Гагуев.



Активно в работу южно-российских парламентариев включились и представители парламента страны. В Ростове-на-Дону изучали предложения региональных коллег 2 члена Совета Федерации и 8 депутатов Государственной Думы.



Как показала эта встреча, наиболее актуальной для жителей южных регионов, как, впрочем, и страны в целом, являются проблемы ЖКХ. Этот вопрос стал общим для предложений заксобраний субъектов. Внимательно за ходом работы конференции следили главы делегаций, встретившиеся на совете ЮРПА для утверждения окончательной повестки дня.



Следующая конференция состоится осенью текущего года в Крыму, представителям государственного совета этой республики был официально передан флаг ЮРПА. В Ростове-на-Дону завершилась конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. Наиболее высокий процент принятия в федеральных органах власти у инициатив, предложенных Калмыкией. Такую оценку работе коллег из степного региона дали участники. Законодатели республики представили 10 предложений.Наиболее высокий процент принятия в федеральных органах власти у инициатив, предложенных от Южно-российской парламентской ассоциации у Республики Калмыкия. Такую оценку работе своих коллег из степной республики дали участники 26 конференции ЮРПА в Ростове-на-Дону. Сюда законодатели от нашего региона также привезли пакет из 10 предложений и обращений.Слова Александра Ищенко, главы заксобрания Ростовской области, который председательствовал на очередной встрече парламентариев юга России, Калмыкия подтвердила и на этот раз. Из 48 вопросов повестки дня пятая часть подготовлена степной республикой. Пять обращений и пять инициатив привезли с собой представители Народного хурала. Обсуждение началось ранее, на комитетах.На заседании комитетов южно-российские законодатели громко отстаивали и доказывали каждое положение из предложенных регионами инициатив. К началу самой конференции некоторые из них были отклонены. Как недостаточно обоснованные, несвоевременные и нередко носящие частный характер. Пакет документов от Калмыкии вновь прошёл экзамен на качество и профессиональный подход к делу.Самые актуальные для жизни каждого южного субъекта и страны в целом вопросы поднимались, пожалуй, на комитете по бюджету. Его работу возглавлял депутат от Калмыкии Эрдни Гагуев.Активно в работу южно-российских парламентариев включились и представители парламента страны. В Ростове-на-Дону изучали предложения региональных коллег 2 члена Совета Федерации и 8 депутатов Государственной Думы.Как показала эта встреча, наиболее актуальной для жителей южных регионов, как, впрочем, и страны в целом, являются проблемы ЖКХ. Этот вопрос стал общим для предложений заксобраний субъектов. Внимательно за ходом работы конференции следили главы делегаций, встретившиеся на совете ЮРПА для утверждения окончательной повестки дня.Следующая конференция состоится осенью текущего года в Крыму, представителям государственного совета этой республики был официально передан флаг ЮРПА.



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