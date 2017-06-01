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Вчера, 10:00

В Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форум


В Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форумВ Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форум. Сегодня Глава Калмыкии принял участие в работе деловой площадки на тему "Образование в регионах - затраты или инвестиции?". Также состоялась встреча Алексея Орлова с Членами Изборского клуба. Это сообщество экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России.
В северной столице работает съемочная группа Вестей и на связи со студией моя коллега Айна Гуспанова.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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