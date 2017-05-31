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Вчера, 20:00

В Элисте состоялась международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики на юге России»


В Элисте состоялась международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики на юге России»В Элисте состоялась международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики на юге России». В ней приняли участие, депутаты Государственной Думы, представители «Нефтяной компании «Лукойл», члены Европейского Союза и международного экспертного сообщества, руководители федеральных и региональных органов власти, , представители бизнеса и международного экспертного сообщества. Главная тема сегодняшнего обсуждения- развитие возобновляемых источников энергии в России в целом и в Калмыкии в частности.

Создание благоприятных условий для развития возобновляемой энергетики, а также поддержка различных форм взаимодействия государственных, общественных и бизнес-культур, и также обмен российским и зарубежным опытом в этой сфере – вот основная цель конференции. Приветствуя участников, глава республики Алексей Орлов особо подчеркнул, что Калмыкии уже давно готова поделиться имеющейся здесь в избытке энергией ветра и солнца с инвесторами. Ведь запасы нефти и газа не бесконечны, а потребность республики в энергии растет с каждым годом.

На сегодняшний день ряд Европейских Государств уже накопили достаточный опыт использование возобновляемых источников энергии. Впереди всех в этом вопросе Франция, Германия, Китай. По подсчетам европейских специалистов, у России есть огромный потенциал для развития этой отрасли. Наша страна могла бы вырабатывать до 10 тысяч гигаватт энергии в год. И представитель Германского Посольства Эллен фон Цитцевитс считает, что наша степная республика может играть в этом заметную роль.

Крупнейший производитель электроэнергии из возобновляемых источников в южных регионах России это дочернее предприятие компании «ЛУКОЙЛ» компания «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Территория ее присутствия Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея. На конференции прозвучала мысль о том, что и Калмыкия должна стать полноправным участником проектов по развитию источников «зелёной энергии».

Что касается законодательной базы, регулирующей строительство и ввод в эксплуатацию ветроэлектростанций и развитие других альтернативных источников энергии, то в настоящее время в Государственной Думе ведется активная работа по ее совершенствованию. Об этом говорили присутствовавшие на конференции депутаты.

Механизм использования энергии солнца, приливов, геотермальных источников и силы ветра для генерации электричества сегодня крайне важен для сохранения хрупкого баланса и обеспечения экологической безопасности, снижения воздействия на окружающую среду и ресурсосбережения. К тому же уже сейчас более 20% мирового энергопотребления удовлетворяются из источников, пополняемых естественным путём.



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