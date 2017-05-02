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Вчера, 17:42

«Час с министром»


«Час с министром»В рамках акции общественной палаты республики «Час с министром» сегодня состоялась встреча с руководителем экономического ведомства региона Зоей Санджиевой. Обсудили актуализированный проект Стратегии социально-экономического развития Калмыкии до 2020-го года. В формате диалога общественники могли задать интересующие вопросы и внести свои предложения. Так, среди остро стоящих проблем - отсутствие реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также массовый отток населения за пределы региона. По словам Зои Санджиевой, трехлетний проект, который, кстати, находится в свободном доступе на сайте министерства, в первую очередь направлен на улучшение условий жизни граждан. Документ находится на стадии обсуждения, отдельные предложения сегодняшней встречи будут рассмотрены для внесения в проект.



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