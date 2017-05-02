В Элисте прошло заседание координационного совета по бюджету и налоговой политики Ассоциации «Юг». Сейчас ее возглавляет Глава Калмыкии Алексей Орлов. В составе ассоциации 15 координационных советов по направлениям социально-экономического развития. Министры финансов регионов ЮФО обсуждали совершенствование междбюджетных отношений между федеральным центром и субъектами.



Министры финансов из шести регионов ЮФО начали обсуждение с формирования и исполнения региональных бюджетов. Говорили, в том числе, и о реализации госгарантий бесплатной медицинской помощи за счет местной казны. Кроме того, речь шла о том, что с начала следующего года в стране вводится новая схема распределения между регионами доходов от акцизов на крепкий алкоголь. Казначейство должно распределять средства, основываясь на объеме розничных продаж. А вот сборы от табачной продукции полностью поступают в федеральную казну. Поэтому финансисты предлагают отправлять туда только 85 процентов, а оставшиеся 15-ть зачислять в региональные бюджеты.



Обсудили и выделение так называемых дешевых бюджетных кредитов. За счет этих средств сегодня у регионов есть возможность закрывать более дорогие коммерческие займы. На эти цели субъектам из федерального бюджета выделено двести миллиардов рублей. Калмыкия уже летом получит 300 миллионов. Но главное, считает председатель по бюджету и налоговой политике Ассоциации Юг Иван Перонко - это наращивание собственной доходной базы.



В Калмыкии нескольких инициатив, которые были озвучены на заседании ассоциации, направлены на обсуждение в Народный Хурал и правительство региона. В частности, по лекарственному обеспечению. По законодательству большая часть этих расходов переложили на регионы. Министр финансов Калмыкии Очир Шургучеев выступил с предложением, передать часть из них на федеральный уровень.



Такая же ситуация и с обеспечением жильем детей-сирот. Республиканский и федеральный бюджеты делят финансирование 50 на 50, но этого недостаточно, считают специалисты. Сегодня Калмыкии для обеспечения всех льготников этой категории недостает примерно 850 миллионов рублей. А, к примеру, Краснодарскому краю на эти цели необходимо 7 миллиардов. Дискуссию вызвали и вопросы обеспечения жильем инвалидов. С этого года эту функцию полностью выполняют субъекты.



Калмыкия дополнительно из госказны в этом году получит около семисот миллионов рублей на поддержку местного бюджета. Всего регионам из средств федерального бюджета выделят примерно 100 миллиардов на условиях софинансирования. По результатам первого квартАла рост собственных доходов в ресбюджет составил 18 процентов к уровню прошлого года. Решения, которые приняли на заседание совета члены ассоциации экономического взаимодействия ЮФО, направят на рассмотрение в Правительство и Госдуму. Ну, а следующее совещание пройдет уже осенью в городе Армавир. В Элисте прошло заседание координационного совета по бюджету и налоговой политики Ассоциации «Юг». Сейчас ее возглавляет Глава Калмыкии Алексей Орлов. В составе ассоциации 15 координационных советов по направлениям социально-экономического развития. Министры финансов регионов ЮФО обсуждали совершенствование междбюджетных отношений между федеральным центром и субъектами.Министры финансов из шести регионов ЮФО начали обсуждение с формирования и исполнения региональных бюджетов. Говорили, в том числе, и о реализации госгарантий бесплатной медицинской помощи за счет местной казны. Кроме того, речь шла о том, что с начала следующего года в стране вводится новая схема распределения между регионами доходов от акцизов на крепкий алкоголь. Казначейство должно распределять средства, основываясь на объеме розничных продаж. А вот сборы от табачной продукции полностью поступают в федеральную казну. Поэтому финансисты предлагают отправлять туда только 85 процентов, а оставшиеся 15-ть зачислять в региональные бюджеты.Обсудили и выделение так называемых дешевых бюджетных кредитов. За счет этих средств сегодня у регионов есть возможность закрывать более дорогие коммерческие займы. На эти цели субъектам из федерального бюджета выделено двести миллиардов рублей. Калмыкия уже летом получит 300 миллионов. Но главное, считает председатель по бюджету и налоговой политике Ассоциации Юг Иван Перонко - это наращивание собственной доходной базы.В Калмыкии нескольких инициатив, которые были озвучены на заседании ассоциации, направлены на обсуждение в Народный Хурал и правительство региона. В частности, по лекарственному обеспечению. По законодательству большая часть этих расходов переложили на регионы. Министр финансов Калмыкии Очир Шургучеев выступил с предложением, передать часть из них на федеральный уровень.Такая же ситуация и с обеспечением жильем детей-сирот. Республиканский и федеральный бюджеты делят финансирование 50 на 50, но этого недостаточно, считают специалисты. Сегодня Калмыкии для обеспечения всех льготников этой категории недостает примерно 850 миллионов рублей. А, к примеру, Краснодарскому краю на эти цели необходимо 7 миллиардов. Дискуссию вызвали и вопросы обеспечения жильем инвалидов. С этого года эту функцию полностью выполняют субъекты.Калмыкия дополнительно из госказны в этом году получит около семисот миллионов рублей на поддержку местного бюджета. Всего регионам из средств федерального бюджета выделят примерно 100 миллиардов на условиях софинансирования. По результатам первого квартАла рост собственных доходов в ресбюджет составил 18 процентов к уровню прошлого года. Решения, которые приняли на заседание совета члены ассоциации экономического взаимодействия ЮФО, направят на рассмотрение в Правительство и Госдуму. Ну, а следующее совещание пройдет уже осенью в городе Армавир.



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