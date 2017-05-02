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Сегодня, 10:00

В Элисте проходит очередная сессия Народного Хурала


В Элисте проходит очередная сессия Народного ХуралаВ эти минуты продолжается 28 сессия Народного Хурала. В повестке 26 вопросов. На рассмотрение депутатов Правительством республики предлагается ряд мер социальной поддержки, реализация которых потребует изменений в действующие законодательства. В частности, в Закон «О региональном материнском капитале», согласно новому варианту – теперь помимо улучшений жилищных условий, приобретение участка, направления средств на образование и лечение ребенка, можно будет использовать еще и на ремонт жилья путем безналичного расчета со строительным предприятием. Изменения претерпит и Закон «Об организации работы по опеке и попечительству». На обсуждение еще ряд инициатив кабинета министров, например, «об установление пониженной ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет республики». И еще, в рамках Правительственного часа планируется выступление министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой.



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