В рамках проекта общественной палаты Калмыкии «Час с министром» сегодня состоялась встреча Председателя Правительства Игоря Зотова с представителями общественных организаций республики. Можно сказать, что это был разговор по существу. Ведь у общественников появилась возможность напрямую задать свои вопросы, а главное получить на них ответы. В основном, их волнуют проблемы начисления транспортного налога, повышения налога на имущество, привязанного к кадастровой стоимости объектов недвижимости. Также во время встречи прозвучали и предложения по дальнейшему сотрудничеству между общественниками и органами исполнительной власти. В рамках проекта общественной палаты Калмыкии «Час с министром» сегодня состоялась встреча Председателя Правительства Игоря Зотова с представителями общественных организаций республики. Можно сказать, что это был разговор по существу. Ведь у общественников появилась возможность напрямую задать свои вопросы, а главное получить на них ответы. В основном, их волнуют проблемы начисления транспортного налога, повышения налога на имущество, привязанного к кадастровой стоимости объектов недвижимости. Также во время встречи прозвучали и предложения по дальнейшему сотрудничеству между общественниками и органами исполнительной власти.



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