Сегодня в Ярославле Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в совещании под председательством Генерального прокурора России Юрия Чайки, где были обсуждены вопросы соблюдения своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам. В мероприятии приняли участие главы 50-ти регионов, сотрудники генеральной прокуратуры, прокуроры субъектов Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федерального округов России и представители бизнес -сообщества. В ходе совещания было отмечено, что органы прокуратуры в этих округах проводят значительную работу, направленную на погашение задолженности перед предпринимателями по госконтрактам. В заключении участниками был одобрен комплекс мероприятий по противодействию нарушениям прав предпринимателей по своевременной оплате товаров в этих округах. Сегодня в Ярославле Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в совещании под председательством Генерального прокурора России Юрия Чайки, где были обсуждены вопросы соблюдения своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам. В мероприятии приняли участие главы 50-ти регионов, сотрудники генеральной прокуратуры, прокуроры субъектов Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федерального округов России и представители бизнес -сообщества. В ходе совещания было отмечено, что органы прокуратуры в этих округах проводят значительную работу, направленную на погашение задолженности перед предпринимателями по госконтрактам. В заключении участниками был одобрен комплекс мероприятий по противодействию нарушениям прав предпринимателей по своевременной оплате товаров в этих округах.



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