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Вчера, 19:30

Вопросы эпизоотического благополучия Калмыкии обсудили сегодня на совещании


Вопросы эпизоотического благополучия Калмыкии обсудили сегодня на совещанииВопросы эпизоотического благополучия Калмыкии обсудили сегодня на совещании, которое провел Глава республики. В частности, речь шла об угрозе заражения болезнями животных, очаги которых регистрируются на территории разных регионов страны и сопредельных государств, в том числе чумы овец и коз. В связи с этим, Алексей Орлов еще раз сделал акцент на необходимости принятия мер, в том числе профилактических, которые возможны лишь при взаимодействии всех органов власти.

Также Алексей Орлов говорил о повышении эффективности ветеринарной службы, в целом. В рамках реализации соответствующих поручений, правительством уже расширен кадровый состав регионального ведомства, в том числе в районах. Кроме того на базе КалмГУ возродили отделение ветеринАрии. Уже в этом году более ста выпускников пополнят ряды ветслужбы Калмыкии. Говорили сегодня и о тех мерах, которые должны быть реализованы до конца года.



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