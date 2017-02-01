Алексей Орлов вручил почетную грамоту первому заместителю председателя Народного Хурала

Сегодня Алексей Орлов вручил почетную грамоту республики первому заместителю председателя Народного Хурала Саглар Бакиновой. За большие заслуги в развитии законодательства и многолетний труд. Кроме того на встрече обсудили реализацию поручений Главы региона в ежегодном послании к парламенту республики, а также партийных проектов, о которых говорил на 16-м съезде Единой России. Из 20-ти озвученных проектов 11 будут реализованы в Калмыкии. Сегодня Алексей Орлов вручил почетную грамоту республики первому заместителю председателя Народного Хурала Саглар Бакиновой. За большие заслуги в развитии законодательства и многолетний труд. Кроме того на встрече обсудили реализацию поручений Главы региона в ежегодном послании к парламенту республики, а также партийных проектов, о которых говорил на 16-м съезде Единой России. Из 20-ти озвученных проектов 11 будут реализованы в Калмыкии.



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