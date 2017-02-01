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Вчера, 18:00

Алексей Орлов вручил почетную грамоту первому заместителю председателя Народного Хурала


Алексей Орлов вручил почетную грамоту первому заместителю председателя Народного ХуралаСегодня Алексей Орлов вручил почетную грамоту республики первому заместителю председателя Народного Хурала Саглар Бакиновой. За большие заслуги в развитии законодательства и многолетний труд. Кроме того на встрече обсудили реализацию поручений Главы региона в ежегодном послании к парламенту республики, а также партийных проектов, о которых говорил на 16-м съезде Единой России. Из 20-ти озвученных проектов 11 будут реализованы в Калмыкии.



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