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Сегодня, 13:15

Подробности соглашения о сотрудничестве между Элистой и Ялтой


Подробности соглашения о сотрудничестве между Элистой и ЯлтойВ начале недели в Крыму было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя городами Элиста и Ялта.

К подписанию документа готовилась крымская сторона тщательно. Уточняли положения договора, знакомились с делегацией из Калмыкии. Со стороны хозяев – представители Мэрии, министерства культуры, журналисты. Соглашение о сотрудничестве подписали два руководителя администрации городов – Элисты – Окон Нохашкиев и Ялты – Андрей Ростенко.

Теперь в Ялте будут проходить Дни Калмыкии. Знакомство с традициями и обычаями степного народа будет проводиться с помощью площадок, где артисты представят зажигательные и искрометные калмыцкие танцы и песни. Установят кибитки и будут угощать жителей Крыма вкусными национальными блюдами и ароматной джомбой. Будут организованы сельскохозяйственные ярмарки, на которых товаропроизводители представят знаменитое мраморное мясо Калмыкии, а также сельхозпродукцию – лук, арбузы, огурцы, картофель, рис и зерновые.

А вот крымчане могут похвастаться своими фруктами. Здесь, в высокогорных районах выращивают вкусные яблоки, сладкие мандарины и нежный инжир. Также полуостров славится своим виноделием. Виноградники раскинулись на самых плодородных землях.

Помимо бизнеса договорились и о совместном развитии массового спорта, летнем отдыхе детей в знаменитом лагере «Артек» и лечении жителей степного региона в здравницах, санаториях и Домах отдыха.

Кстати, подписание соглашения проходило в историческом месте – в резиденции российского императора Николая Второго - Ливадийском дворце, история которого начинается с 1843 года. Здесь проходили самые значимые мероприятия, которые оставили след в истории России.

А сегодня в исторический протокол Ливадийского дворца было внесено и подписание договора со столицей Калмыкии – Элистой. Между тем, сотрудничество с полуостровом началось чуть ранее. В июне 2014 года крымчанам от нашего региона были переданы два автомобиля скорой помощи. Кстати, в Калмыцком Государственном университете получают качественное образование студенты из Крыма. Теперь сотрудничество расширит свои границы, уверена депутат Госдумы Марина Мукабенова, благодаря ее инициативе и состоялось это мероприятие.

Кстати, крымская сторона уже сегодня готова посетить калмыцкую столицу, познакомиться с буддийской религией, ну а самое главное – с жителями республики.



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