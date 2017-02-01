ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:25

В Элисте прошло заседание республиканского правительства


В Элисте прошло заседание республиканского правительстваКадровый вопрос – один из злободневных. Замминистра здравоохранения Галина Динкиева приводит данные. В республике – 150 вакантных мест врачей и столько же среднего медицинского персонала. В основном дефицит в специалистах первичного звена. Это терапевты, педиатры, врачи общей практики. Не хватает также анестезиологов, кардиологов, неврологов. Озвучили и причины, которые усугубляют ситуацию.

Предпринимаемые на федеральном и региональном уровнях меры, продолжает Динкиева, получат продолжение. Принятое в конце прошлого года решение об увеличение заработной платы участковым педиатрам до 50 тыс.руб, медсестрам – до 25 тыс реализовалось в рамках госпрогораммы «Развитие здравоохранение республики». Также в прошлом году были заключены договоры с 20 врачами по программе Земский доктор. В 2017-м особое внимание будет уделено студентам, поступившим в учебные заведения на целевые места. Но уже ведется целенаправленная работа. Городовиковский район в числе первых, кто заключил договор с медицинским колледжем, по которому 3 студентам будут выплачивать стипендию в размере 2,5 тыс. рублей, а по окончании - выпускники будут трудоустроены. Инициатива получит распространение.

Кроме того, как было заявлено замминистром, ведомство разработало подзаконные акты о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование и прибЫвшим на работу в сельскую местность в 2016 году. Рассчитывать на подобную поддержку, вероятно, могут фельдшеры и акушеры, переехавшие в регион в текущем году для продолжения работы в сельских ФАПах.

Также планируются и меры социальной поддержки выпускников учебных заведений. Говорили и о контрактной системе в сфере государственной и муниципальной закупок товаров, работ и услуг. Как было заявлено, большинство аукционов в регионе проводится в электронной форме, и этот способ закупки обеспечивает наибольшую эффективность расходования финансов и прозрачность проведения процедуры. Хотя в целом отмечается отрицательная динамика экономии бюджетных средств. В целях повышения эффективности работы с заказчиками Министерство формирует новый отдел по государственным закупкам, в обязанности которого будет входить детальная проработка технических заданий. Ведомство будет утверждать закупочную документацию от 1 млн. рублей.



Другие новости по теме:

  • В Элисте прошло заседание правительcтва
  • В республике определен контрольный показатель по снижению формальной занятости
  • В Элисте прошло заседание Президиума правительства Калмыкии
  • В Элисте прошло заседание правительства региона
  • Президиум республиканского правительства рассмотрел проблемы в сфере образования
  • В правительстве состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
  • В Элисте прошел семинар для работников правовых служб
  • Сотрудничество КГУ и органов исполнительной власти обсудили в Элисте
  • В Элисте обсудили вопрос реализации постановления о взаимодействии правительства Калмыкии со СМИ
  • Вести - Калмыкия 19.03.2013: 18.10

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    В чем, на Ваш взгляд, преимущество МФЦ?

    Все необходимые документы можно получить в одном месте
    Широкий перечень предоставляемых услуг
    Не знаю. Еще не приходилось пользоваться


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.