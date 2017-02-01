В Элисте прошло заседание республиканского правительства

Кадровый вопрос – один из злободневных. Замминистра здравоохранения Галина Динкиева приводит данные. В республике – 150 вакантных мест врачей и столько же среднего медицинского персонала. В основном дефицит в специалистах первичного звена. Это терапевты, педиатры, врачи общей практики. Не хватает также анестезиологов, кардиологов, неврологов. Озвучили и причины, которые усугубляют ситуацию.



Предпринимаемые на федеральном и региональном уровнях меры, продолжает Динкиева, получат продолжение. Принятое в конце прошлого года решение об увеличение заработной платы участковым педиатрам до 50 тыс.руб, медсестрам – до 25 тыс реализовалось в рамках госпрогораммы «Развитие здравоохранение республики». Также в прошлом году были заключены договоры с 20 врачами по программе Земский доктор. В 2017-м особое внимание будет уделено студентам, поступившим в учебные заведения на целевые места. Но уже ведется целенаправленная работа. Городовиковский район в числе первых, кто заключил договор с медицинским колледжем, по которому 3 студентам будут выплачивать стипендию в размере 2,5 тыс. рублей, а по окончании - выпускники будут трудоустроены. Инициатива получит распространение.



Кроме того, как было заявлено замминистром, ведомство разработало подзаконные акты о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование и прибЫвшим на работу в сельскую местность в 2016 году. Рассчитывать на подобную поддержку, вероятно, могут фельдшеры и акушеры, переехавшие в регион в текущем году для продолжения работы в сельских ФАПах.



Также планируются и меры социальной поддержки выпускников учебных заведений. Говорили и о контрактной системе в сфере государственной и муниципальной закупок товаров, работ и услуг. Как было заявлено, большинство аукционов в регионе проводится в электронной форме, и этот способ закупки обеспечивает наибольшую эффективность расходования финансов и прозрачность проведения процедуры. Хотя в целом отмечается отрицательная динамика экономии бюджетных средств. В целях повышения эффективности работы с заказчиками Министерство формирует новый отдел по государственным закупкам, в обязанности которого будет входить детальная проработка технических заданий. Ведомство будет утверждать закупочную документацию от 1 млн. рублей. Кадровый вопрос – один из злободневных. Замминистра здравоохранения Галина Динкиева приводит данные. В республике – 150 вакантных мест врачей и столько же среднего медицинского персонала. В основном дефицит в специалистах первичного звена. Это терапевты, педиатры, врачи общей практики. Не хватает также анестезиологов, кардиологов, неврологов. Озвучили и причины, которые усугубляют ситуацию.Предпринимаемые на федеральном и региональном уровнях меры, продолжает Динкиева, получат продолжение. Принятое в конце прошлого года решение об увеличение заработной платы участковым педиатрам до 50 тыс.руб, медсестрам – до 25 тыс реализовалось в рамках госпрогораммы «Развитие здравоохранение республики». Также в прошлом году были заключены договоры с 20 врачами по программе Земский доктор. В 2017-м особое внимание будет уделено студентам, поступившим в учебные заведения на целевые места. Но уже ведется целенаправленная работа. Городовиковский район в числе первых, кто заключил договор с медицинским колледжем, по которому 3 студентам будут выплачивать стипендию в размере 2,5 тыс. рублей, а по окончании - выпускники будут трудоустроены. Инициатива получит распространение.Кроме того, как было заявлено замминистром, ведомство разработало подзаконные акты о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование и прибЫвшим на работу в сельскую местность в 2016 году. Рассчитывать на подобную поддержку, вероятно, могут фельдшеры и акушеры, переехавшие в регион в текущем году для продолжения работы в сельских ФАПах.Также планируются и меры социальной поддержки выпускников учебных заведений. Говорили и о контрактной системе в сфере государственной и муниципальной закупок товаров, работ и услуг. Как было заявлено, большинство аукционов в регионе проводится в электронной форме, и этот способ закупки обеспечивает наибольшую эффективность расходования финансов и прозрачность проведения процедуры. Хотя в целом отмечается отрицательная динамика экономии бюджетных средств. В целях повышения эффективности работы с заказчиками Министерство формирует новый отдел по государственным закупкам, в обязанности которого будет входить детальная проработка технических заданий. Ведомство будет утверждать закупочную документацию от 1 млн. рублей.



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