Калмыкия укрепляет связи на международном и межрегиональном уровнях. Об этом шла речь на встрече главы республики Алексея Орлова и заместителя председателя Правительства Боовы Бадмаева. Собеседники так определили задачу: «расширение делового взаимовыгодного сотрудничества, поиск партнеров и заказов для предприятий региона, привлечение инвестиций». Все это возможно благодаря участию Калмыкии в реализации подпрограммы «Создание национальной системы поддержки внешнеэкономической деятельности». В ходе обсуждения основных мероприятий были даны соответствующие поручения.

Ряд мероприятий уже конкретизирован и готов к исполнению. Калмыкия укрепляет связи на международном и межрегиональном уровнях. Об этом шла речь на встрече главы республики Алексея Орлова и заместителя председателя Правительства Боовы Бадмаева. Собеседники так определили задачу: «расширение делового взаимовыгодного сотрудничества, поиск партнеров и заказов для предприятий региона, привлечение инвестиций». Все это возможно благодаря участию Калмыкии в реализации подпрограммы «Создание национальной системы поддержки внешнеэкономической деятельности». В ходе обсуждения основных мероприятий были даны соответствующие поручения.Ряд мероприятий уже конкретизирован и готов к исполнению.



Смотреть полный выпуск новостей



