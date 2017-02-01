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Сегодня, 10:30

Калмыкия укрепляет связи на международном и межрегиональном уровнях


Калмыкия укрепляет связи на международном и межрегиональном уровняхКалмыкия укрепляет связи на международном и межрегиональном уровнях. Об этом шла речь на встрече главы республики Алексея Орлова и заместителя председателя Правительства Боовы Бадмаева. Собеседники так определили задачу: «расширение делового взаимовыгодного сотрудничества, поиск партнеров и заказов для предприятий региона, привлечение инвестиций». Все это возможно благодаря участию Калмыкии в реализации подпрограммы «Создание национальной системы поддержки внешнеэкономической деятельности». В ходе обсуждения основных мероприятий были даны соответствующие поручения.
Ряд мероприятий уже конкретизирован и готов к исполнению.



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