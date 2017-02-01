Вопросы экономического развития республики обсудил Глава региона на встрече в Москве

Вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Калмыкии обсудили сегодня в Москве на рабочей встрече Глава республики Алексей Орлов и начальник Управления Президента по внутренней политике Андрей Ярин.

В частности, речь шла о реализации федеральных и республиканских программ развития экономики и социальной сферы Калмыкии. Особое внимание в беседе было уделено реализации в степном регионе майских указов президента, а также поручений главы государства, изложенных в его Послании к Федеральному Собранию. Вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Калмыкии обсудили сегодня в Москве на рабочей встрече Глава республики Алексей Орлов и начальник Управления Президента по внутренней политике Андрей Ярин.В частности, речь шла о реализации федеральных и республиканских программ развития экономики и социальной сферы Калмыкии. Особое внимание в беседе было уделено реализации в степном регионе майских указов президента, а также поручений главы государства, изложенных в его Послании к Федеральному Собранию.



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