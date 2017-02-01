В Элисте состоялось расширенное заседание коллегии министерства экономики и торговли

В эти минуты в Доме правительства проходит расширенное заседание коллегии министерства экономики и торговли. В нем принимает участие глава региона Алексей Орлов. В повестке – 6 вопросов. Они касаются планов и задач ведомства на 17 год, в частности взаимодействия с органами исполнительной власти. В том числе речь идет о введении оценки эффективности их работы, создании благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, а также привлечения инвестиций. В этом году начнет работу Центр поддержки предпринимательства, который будет оказывать информационную и консультативную помощь, как начинающим, так и действующим предпринимателям. В эти минуты в Доме правительства проходит расширенное заседание коллегии министерства экономики и торговли. В нем принимает участие глава региона Алексей Орлов. В повестке – 6 вопросов. Они касаются планов и задач ведомства на 17 год, в частности взаимодействия с органами исполнительной власти. В том числе речь идет о введении оценки эффективности их работы, создании благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, а также привлечения инвестиций. В этом году начнет работу Центр поддержки предпринимательства, который будет оказывать информационную и консультативную помощь, как начинающим, так и действующим предпринимателям.



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