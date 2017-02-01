Алексей Орлов с рабочей поездкой побывал в Малодербетовском районе

Сегодня в Малодербетовском районе с рабочей поездкой побывал глава Калмыкии Алексей Орлов. В первую очередь он нанес визит одной из старейших жительниц района 95-летней Кермен Убушиевой и вручил ей ленту почетного гражданина республики. Также Алексей Орлов встретился с главой РМО Олегом Чомподовым, обсудил с ним основные направления развития района. Как отметил глава Калмыкии, сегодня экономическая ситуация в Малодербетовском районе стабильная, есть куда развиваться, в частности увеличивать поголовье скота. На встрече с членами сельского собрания депутатов и активом района речь также шла об эффективном использовании земель и интенсификации животноводства. Как проходит зимовка скота, и каков потенциал района Алексей Орлов смог во время посещения двух животноводческих стоянок. Сегодня в Малодербетовском районе с рабочей поездкой побывал глава Калмыкии Алексей Орлов. В первую очередь он нанес визит одной из старейших жительниц района 95-летней Кермен Убушиевой и вручил ей ленту почетного гражданина республики. Также Алексей Орлов встретился с главой РМО Олегом Чомподовым, обсудил с ним основные направления развития района. Как отметил глава Калмыкии, сегодня экономическая ситуация в Малодербетовском районе стабильная, есть куда развиваться, в частности увеличивать поголовье скота. На встрече с членами сельского собрания депутатов и активом района речь также шла об эффективном использовании земель и интенсификации животноводства. Как проходит зимовка скота, и каков потенциал района Алексей Орлов смог во время посещения двух животноводческих стоянок.



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