ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:46

Алексей Орлов с рабочей поездкой побывал в Малодербетовском районе


Алексей Орлов с рабочей поездкой побывал в Малодербетовском районеСегодня в Малодербетовском районе с рабочей поездкой побывал глава Калмыкии Алексей Орлов. В первую очередь он нанес визит одной из старейших жительниц района 95-летней Кермен Убушиевой и вручил ей ленту почетного гражданина республики. Также Алексей Орлов встретился с главой РМО Олегом Чомподовым, обсудил с ним основные направления развития района. Как отметил глава Калмыкии, сегодня экономическая ситуация в Малодербетовском районе стабильная, есть куда развиваться, в частности увеличивать поголовье скота. На встрече с членами сельского собрания депутатов и активом района речь также шла об эффективном использовании земель и интенсификации животноводства. Как проходит зимовка скота, и каков потенциал района Алексей Орлов смог во время посещения двух животноводческих стоянок.



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов посетил с рабочей поездкой Лаганский район
  • В больнице Яшалтинского района открывается нефрологический центр
  • Алексей Орлов встретился с главой Целинного района
  • Игорь Зотов с рабочей поездкой побывал в Целинном районе
  • Алексей Орлов ответил на вопросы, касающиеся развития Яшалтинского района
  • Алексей Орлов провел рабочие совещания в Кетченеровском и Малодербетовском районах
  • Глава региона Алексей Орлов побывал с рабочей поездкой в Октябрьском районе
  • Алексей Орлов провел рабочую встречу с заместителем министра сельского хозяйства Калмыкии
  • Алексей Орлов находится с рабочей поездкой в Приютненском районе
  • Игорь Зотов побывал с рабочим визитом в Яшалтинском районе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какой способ оплаты капитального ремонта многоквартирных домов выбрали Вы?

    Счет регионального оператора
    Специальный счет дома


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.