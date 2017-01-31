Следующее заседание Правительства Калмыкии пройдет в онлайн – режиме. Об открытости органов власти говорили сегодня на встрече Глава Калмыкии Алексей Орлов, председатель правительства Игорь Зотов и руководитель администрации Главы республики Артур Доржиев. Обсуждали взаимодействие с общественными организациями, доступность электронных ресурсов министерств и ведомств. Также речь шла о формировании экспертного совета при Правительстве Калмыкии.



Обсуждали и создание межрегиональной специальной инспекции по сохранению сайгаков на территории региона. А также возможность открытия новых железнодорожных направлений из Элисты, в Москву и на побережье Черного моря. Кроме того, Глава Калмыкии дал ряд поручений по увеличению собственных доходов. Теперь ежемесячный отчет по налоговым сборам должны вести не только министерства, но и администрации районов. Как было озвучено, один из крупнейших налогоплательщиков в регионе – компания Лукойл. Следующее заседание Правительства Калмыкии пройдет в онлайн – режиме. Об открытости органов власти говорили сегодня на встрече Глава Калмыкии Алексей Орлов, председатель правительства Игорь Зотов и руководитель администрации Главы республики Артур Доржиев. Обсуждали взаимодействие с общественными организациями, доступность электронных ресурсов министерств и ведомств. Также речь шла о формировании экспертного совета при Правительстве Калмыкии.Обсуждали и создание межрегиональной специальной инспекции по сохранению сайгаков на территории региона. А также возможность открытия новых железнодорожных направлений из Элисты, в Москву и на побережье Черного моря. Кроме того, Глава Калмыкии дал ряд поручений по увеличению собственных доходов. Теперь ежемесячный отчет по налоговым сборам должны вести не только министерства, но и администрации районов. Как было озвучено, один из крупнейших налогоплательщиков в регионе – компания Лукойл.



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