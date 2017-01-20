В Москве состоится съезд партии "Единая Россия"

21-22 января в Москве состоится 16-й отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги работы за пятилетний период, намечены цели и задачи и план работы. В повестке съезда также избрание руководящих органов партии – Высшего и Генерального советов, председателя Партии, Центральной контрольной комиссии.



Делегацию Калмыкии на съезде возглавляет глава республики, член Высшего Совета Единой России, Алексей Орлов, в нее входят депутаты Государственной Думы от республики Марина Мукабенова и Батор Адучиев, председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, делегаты, избранные на партийной конференции. О предстоящих события съезда по телефону нам рассказала депутат Государственной Думы, Марина Мукабенова. 21-22 января в Москве состоится 16-й отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги работы за пятилетний период, намечены цели и задачи и план работы. В повестке съезда также избрание руководящих органов партии – Высшего и Генерального советов, председателя Партии, Центральной контрольной комиссии.Делегацию Калмыкии на съезде возглавляет глава республики, член Высшего Совета Единой России, Алексей Орлов, в нее входят депутаты Государственной Думы от республики Марина Мукабенова и Батор Адучиев, председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, делегаты, избранные на партийной конференции. О предстоящих события съезда по телефону нам рассказала депутат Государственной Думы, Марина Мукабенова.



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