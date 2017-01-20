ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




20-01-2017, 20:30

В Москве состоится съезд партии "Единая Россия"


В Москве состоится съезд партии "Единая Россия"21-22 января в Москве состоится 16-й отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги работы за пятилетний период, намечены цели и задачи и план работы. В повестке съезда также избрание руководящих органов партии – Высшего и Генерального советов, председателя Партии, Центральной контрольной комиссии.

Делегацию Калмыкии на съезде возглавляет глава республики, член Высшего Совета Единой России, Алексей Орлов, в нее входят депутаты Государственной Думы от республики Марина Мукабенова и Батор Адучиев, председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, делегаты, избранные на партийной конференции. О предстоящих события съезда по телефону нам рассказала депутат Государственной Думы, Марина Мукабенова.



Другие новости по теме:

  • В поселке Комсомольский прошла отчетно-выборная конференция партии"Единая Россия"
  • В Москве подвели итоги итоги избирательной кампани
  • В Москве завершился 15-й съезд партии «Единая Россия»
  • «Единая Россия» утвердила предвыборную программу на Пленарном заседании XV Съезда
  • «Единая Россия» делает упор на социальную поддержку населения
  • «Единороссы» выдвинули своих кандидатов на выборах в депутаты Государственной Думы
  • Алексей Орлов принял участие в заседании Высшего и Генерального советов «Единой России»
  • Начал работу XIV Съезд партии «Единая Россия»
  • Заседание Генерального и Высшего советов "Единой России" открывается в Москве
  • Путин предложил Медведева на пост председателя "Единой России"

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие меры борьбы с ОРВИ и гриппом принимаете Вы?

    Доверяю врачам. При первых симптомах иду в больницу
    Отдаю предпочтение народным средствам
    Сделал прививку. Уверен, что не заболею


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.