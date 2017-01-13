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13-01-2017, 18:00

Избран новый председатель республиканской Общественной палаты


Избран новый председатель республиканской Общественной палатыСегодня был избран новый председатель республиканской Общественной палаты. Им стала Бальджир Барыкова. Её заместителем стала Лидия Лебедева. Также на заседании были утверждены составы 5 комиссий палаты. Это решение было принято сегодня на первом пленарном заседании частично обновленного в конце прошлого года состава общественной палаты. В нем сегодня видные общественные деятели, заслуженные работники культуры, педагоги, все те, кто не понаслышке знаком с проблемами и чаяниями общества.




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