Сегодня был избран новый председатель республиканской Общественной палаты. Им стала Бальджир Барыкова. Её заместителем стала Лидия Лебедева. Также на заседании были утверждены составы 5 комиссий палаты. Это решение было принято сегодня на первом пленарном заседании частично обновленного в конце прошлого года состава общественной палаты. В нем сегодня видные общественные деятели, заслуженные работники культуры, педагоги, все те, кто не понаслышке знаком с проблемами и чаяниями общества.

Сегодня был избран новый председатель республиканской Общественной палаты. Им стала Бальджир Барыкова. Её заместителем стала Лидия Лебедева. Также на заседании были утверждены составы 5 комиссий палаты. Это решение было принято сегодня на первом пленарном заседании частично обновленного в конце прошлого года состава общественной палаты. В нем сегодня видные общественные деятели, заслуженные работники культуры, педагоги, все те, кто не понаслышке знаком с проблемами и чаяниями общества.



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