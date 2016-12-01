НОВОСТИ Прямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM











В Министерство сельского хозяйства подвели итоги уходящего года





Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Особого внимания заслуживает основная отрасль нашей республики – сельское хозяйство. Каких результатов удалось добиться сельхозтоваропроизводителям республики, и что ещё предстоит сделать, в материале нашего корреспондента Герел Кикеевой.

Для аграрного сектора Калмыкии 2016 год был непростым, но, в целом, успешным. Собрали рекордный за 23 года урожай зерна - 492 тысячи тонн. Этому во многом способствовали благоприятные погодные условия. Сохранены позиции и в животноводстве. Поголовье крупного рогатого скота удалось сохранить на уровне прошлого года - 513 тысяч единиц. Отмечается положительная динамика прироста поголовья овец и коз. Общая их численность - почти два с половиной миллиона. Успехи в отрасли особо отметил глава региона Алексей Орлов.



Высоких показателей добились и рисоводы. При средней урожайности больше 40 центнеров с гектара валовой сбор составил почти 13 тысяч тонн. Если учесть, что этой культурой в Калмыкии занимаются всего 35 лет, и опыт в сравнении с соседней Кубанью небольшой, нынешний урожай стоит внимания. Главная проблема – орошение – в этом году благодаря усилиям руководства республики была решена. Необходимые кубометры воды будут обеспечены и в следующем году.



Эти достижения во многом предопределили итоги реализации госпрограммы развития АПК в Калмыкии. За 10 месяцев объем сельхозпроизводства составил почти 20 миллиардов рублей. Из них большая часть приходится на животноводство. Можно говорить о том, что основная для степного региона отрасль, сегодня выходит на качественно новый уровень развития. Об этом свидетельствуют ежегодные успехи на Всероссийской выставке «Золотая осень». В этом году, по определенным причинам, калмыцкий скот не был представлен на экспозиции, что не помешало завоевать награды. Серебряную медаль получил фермер Малодербетовского района Очир Оконов в номинации Лучшее КФХ.



Потомственный животновод смог не только создать рабочие места, необходимые условия для содержания и выращивания скота, но и обеспечить ежегодный хороший приплод как крупного, так и мелкого рогатого скота. Сегодня в хозяйстве Оконова около 500 голов маточного поголовья овец и 400 голов молодняка. А также 60 голов крупного рогатого скота. Заслуженная награда ему была вручена на расширенном заседании коллегии Минсельхоза в торжественной обстановке.



Там же были награждены и все те, кто принимал активное участие в организации и проведении всероссийской сельхозпереписи, проходившей в августе текущего года. В Калмыкии подлежали учету более 60 тысяч объектов. Были задействованы 23 инструктора и 135 переписчиков. Наибольшее количество сельхозобъектов насчитали в Яшалтинском районе.



Что касается планов и задач, поставленных перед аграриями главой республики на будущий год, то, в первую очередь, необходимо расширить площадь лиманного орошения с 25 тысяч гектаров до 35-40 тысяч. По-прежнему, стоит задача интенсификации животноводства. В каждом районе должны быть построены откормочные площадки на 200-500 голов. В условиях сложившейся эпизоотической ситуации в регионе в ближайшие два года планируется увеличить в разы штат ветеринарной службы.



Ну а сейчас основная задача животноводов - успешное проведение зимовки. Обеспеченность кормами на сегодня - 98% .









Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Особого внимания заслуживает основная отрасль нашей республики – сельское хозяйство. Каких результатов удалось добиться сельхозтоваропроизводителям республики, и что ещё предстоит сделать, в материале нашего корреспондента Герел Кикеевой.Для аграрного сектора Калмыкии 2016 год был непростым, но, в целом, успешным. Собрали рекордный за 23 года урожай зерна - 492 тысячи тонн. Этому во многом способствовали благоприятные погодные условия. Сохранены позиции и в животноводстве. Поголовье крупного рогатого скота удалось сохранить на уровне прошлого года - 513 тысяч единиц. Отмечается положительная динамика прироста поголовья овец и коз. Общая их численность - почти два с половиной миллиона. Успехи в отрасли особо отметил глава региона Алексей Орлов.Высоких показателей добились и рисоводы. При средней урожайности больше 40 центнеров с гектара валовой сбор составил почти 13 тысяч тонн. Если учесть, что этой культурой в Калмыкии занимаются всего 35 лет, и опыт в сравнении с соседней Кубанью небольшой, нынешний урожай стоит внимания. Главная проблема – орошение – в этом году благодаря усилиям руководства республики была решена. Необходимые кубометры воды будут обеспечены и в следующем году.Эти достижения во многом предопределили итоги реализации госпрограммы развития АПК в Калмыкии. За 10 месяцев объем сельхозпроизводства составил почти 20 миллиардов рублей. Из них большая часть приходится на животноводство. Можно говорить о том, что основная для степного региона отрасль, сегодня выходит на качественно новый уровень развития. Об этом свидетельствуют ежегодные успехи на Всероссийской выставке «Золотая осень». В этом году, по определенным причинам, калмыцкий скот не был представлен на экспозиции, что не помешало завоевать награды. Серебряную медаль получил фермер Малодербетовского района Очир Оконов в номинации Лучшее КФХ.Потомственный животновод смог не только создать рабочие места, необходимые условия для содержания и выращивания скота, но и обеспечить ежегодный хороший приплод как крупного, так и мелкого рогатого скота. Сегодня в хозяйстве Оконова около 500 голов маточного поголовья овец и 400 голов молодняка. А также 60 голов крупного рогатого скота. Заслуженная награда ему была вручена на расширенном заседании коллегии Минсельхоза в торжественной обстановке.Там же были награждены и все те, кто принимал активное участие в организации и проведении всероссийской сельхозпереписи, проходившей в августе текущего года. В Калмыкии подлежали учету более 60 тысяч объектов. Были задействованы 23 инструктора и 135 переписчиков. Наибольшее количество сельхозобъектов насчитали в Яшалтинском районе.Что касается планов и задач, поставленных перед аграриями главой республики на будущий год, то, в первую очередь, необходимо расширить площадь лиманного орошения с 25 тысяч гектаров до 35-40 тысяч. По-прежнему, стоит задача интенсификации животноводства. В каждом районе должны быть построены откормочные площадки на 200-500 голов. В условиях сложившейся эпизоотической ситуации в регионе в ближайшие два года планируется увеличить в разы штат ветеринарной службы.Ну а сейчас основная задача животноводов - успешное проведение зимовки. Обеспеченность кормами на сегодня - 98% .



Смотреть полный выпуск новостей



Другие новости по теме:



Подведены предварительные итоги госпрограммы развития сельского хозяйства Награда за труды в сельском хозяйстве Заседание коллегии Минсельхоза республики В Калмыкии будут вакцинированы 1 300 000 голов мелкого рогатого скота Зимовка скота проходит в штатном режиме Хозяйства Калмыкии обеспечены кормами на 86% Вести - Калмыкия 15.03.2013: 13.10 В республике завершается ежегодная вакцинация скота Объем производства сельхозпродукции в этом году превысит 26 млрд рублей Зимовка скота в Яшкульском районе проходит в штатном режиме



Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1» Начали ли Вы подготовку к встрече Нового года? Да. Уже покупаем подарки Нет. Еще есть время

Голосовать Результаты



Р е к л а м а А р х и в « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31







