В Элисте прошло заседание правительcтва

На сегодняшнем заседании Правительства – последнем в нынешнем году – одной из главных тем стала реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья. Как было заявлено министром ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой, 2017 год – завершающий этап в реализации проекта. Также речь шла о проблемах экологии.



Как следует из доклада профильного министра Нелли Ткачевой, в преддверии Нового года возможность отпраздновать новоселье представится и переселенцам. В Элисте, тем, кто претендует на жилплощадь в 118 квартирном доме, в Ики –Буруле – в десяти четырехквартирных домах. Из которых четыре вводятся в строй раньше намеченного срока.



Однако, на пути к осуществлению этих планов, у элистинцев трудности с финансами. В бюджете города средства, необходимые на завершение строительства данного объекта, не запланированы, а деньги, направленные федеральным Фондом и Правительством Калмыкии в полном объеме, израсходованы. Не скажется ли ситуация на качестве строительных работ и сроках сдачи объекта, прозвучал вопрос в адрес министра.



Как известно, 2017 год, заключительный. Потому, министр акцентирует внимание на объектах, вошедших в программу переселения на завершающем этапе. Это 124 – квартирный дом в Элисте и 4-хквартирный в Яшкуле. Селяне, по словам Ткачевой, могут планировать переезд уже в первом квартале нового года. Обязательства по финансированию выполняется на всех уровнях. Завершая доклад Нелли Ткачева сообщила, что Федеральным Правительством принято решение о продление программы переселения. Однако необходимые законодательные акты еще не утверждены. Между тем, работа по формированию реестра в регионах продолжается.



На обсуждение еще один вопрос. План мероприятий по проведению года экологии представил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Очиров. По его словам, по поручению главы республики ведомством разработан крупномасштабный водный проект. Один из объектов расположится в северной части республики.



Кроме того, запланированы мероприятия по развитию охотничьего и экологического туризма, созданию специализированной инспекции по охране сайгака, и утверждена территориальная схема обращения с отходами. Еще одно направление деятельности - просветительское. Программу под названием «Молодые защитники природы» ведомство намерено реализовывать совместно с Министерством образования. Члены кабмина также обсудили текущие мероприятия, посвященные предстоящим новогодним праздникам.





На сегодняшнем заседании Правительства – последнем в нынешнем году – одной из главных тем стала реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья. Как было заявлено министром ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой, 2017 год – завершающий этап в реализации проекта. Также речь шла о проблемах экологии.Как следует из доклада профильного министра Нелли Ткачевой, в преддверии Нового года возможность отпраздновать новоселье представится и переселенцам. В Элисте, тем, кто претендует на жилплощадь в 118 квартирном доме, в Ики –Буруле – в десяти четырехквартирных домах. Из которых четыре вводятся в строй раньше намеченного срока.Однако, на пути к осуществлению этих планов, у элистинцев трудности с финансами. В бюджете города средства, необходимые на завершение строительства данного объекта, не запланированы, а деньги, направленные федеральным Фондом и Правительством Калмыкии в полном объеме, израсходованы. Не скажется ли ситуация на качестве строительных работ и сроках сдачи объекта, прозвучал вопрос в адрес министра.Как известно, 2017 год, заключительный. Потому, министр акцентирует внимание на объектах, вошедших в программу переселения на завершающем этапе. Это 124 – квартирный дом в Элисте и 4-хквартирный в Яшкуле. Селяне, по словам Ткачевой, могут планировать переезд уже в первом квартале нового года. Обязательства по финансированию выполняется на всех уровнях. Завершая доклад Нелли Ткачева сообщила, что Федеральным Правительством принято решение о продление программы переселения. Однако необходимые законодательные акты еще не утверждены. Между тем, работа по формированию реестра в регионах продолжается.На обсуждение еще один вопрос. План мероприятий по проведению года экологии представил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Очиров. По его словам, по поручению главы республики ведомством разработан крупномасштабный водный проект. Один из объектов расположится в северной части республики.Кроме того, запланированы мероприятия по развитию охотничьего и экологического туризма, созданию специализированной инспекции по охране сайгака, и утверждена территориальная схема обращения с отходами. Еще одно направление деятельности - просветительское. Программу под названием «Молодые защитники природы» ведомство намерено реализовывать совместно с Министерством образования. Члены кабмина также обсудили текущие мероприятия, посвященные предстоящим новогодним праздникам.



Смотреть полный выпуск новостей



