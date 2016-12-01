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Вчера, 18:00

В Элисте прошло расширенное заседание Народного Хурала


В Элисте прошло расширенное заседание Народного ХуралаСегодня глава Калмыкии Алексей Орлов выступил с ежегодным обращением к депутатам Народного Хурала. Он подвел итоги уходящего года, также представил план социально-экономического развития региона на 2017. Ну, а главным политическим событием этого года Орлов назвал выборы в депутаты Государственной думы. О том, какие первостепенные задачи ставятся перед всеми ветвями власти в материале Ольги Эняевой.

Уходящий год, по словам Алексея Орлова, был насыщенным и плодотворным. Прежде всего, он выразил благодарность всем избирателям, которые приняли участие в выборах депутатов Государственной думы. За минувшие 12 месяцев проделана большая работа в общественно-политической жизни, в экономике и социальной сфере республики, подчеркнул глава Калмыкии. Но при этом более детально он остановился на кадровом вопросе, где намечены изменения, связанные в том числе, с необходимой и естественной сменой поколений. Но реализация этой программы будет постепенной - с учетом всех возникающих нюансов, в таком тонком, и, пожалуй, основополагающем вопросе, как кадровая политика. По его словам, будем это делать взвешенно и продуманно. Речь идет о пополнении кадрового состава. В том числе на самом высоком уровне. Сейчас стоит проблема повышения качества государственного управления. При этом глава региона потребовал обратить особое внимание руководителей министерств, ведомств и муниципалитетов на уровень квалификации своих специалистов. По его словам, необходимо проанализировать каждый конкретный случай ошибок или невыполнения своих должностных обязанностей. Одним словом, повышение качества государственного управления в Калмыкии должно стать приоритетным направлением в работе всех уровней власти.

Одному из важнейших аспектов развития страны, а это поддержка общественных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, а также благоприятных условий для развития благотворительности было уделено большое внимание. Как было отмечено, в республике сектор НКО и общественных организаций находит постоянную поддержку со стороны правительства республики. Многие из них не ограничиваются республиканским уровнем, а активно участвуют в федеральных и международных конкурсах по грантовой поддержке своих проектов.

Особый акцент в своем выступлении Алексей Орлов сделал на развитие современных технологий и интернета. В социальных сетях создаются так называемые интернет-сообщества, группы, паблики. Многие из них стали местом обсуждения актуальных проблем всего спектра общественной и экономической жизни региона, порой, весьма критических высказываний в адрес власти. Однозначно это позволяет, в первую очередь, лучше оценить качество работы властей самого разного уровня: от Главы региона до руководителя сельхозпредприятия, считает Орлов.

В 2016 году была существенно расширена поддержка научной деятельности Калмыцкого госуниверситета со стороны республиканского правительства. Были выделены средства в размере около четырех миллионов рублей на реализацию ряда приоритетных проектов, которые имеют важное прикладное значение для отраслей экономики республики, а также представляют интерес не только для широкого круга учёных, но и для общественности в целом. По мнению Орлова, в недостаточной мере используется образовательный и научный потенциал КалмГУ. Корректировка, прежде всего, должна коснуться контекста подготовки кадров для нашего сельскохозяйственного комплекса. Поэтому, главой региона дано поручение Правительству совместно с руководством университета представить конкретные предложения не позднее января 2017 года.

Также глава региона озвучил две знаменательные даты, которые будут отмечаться в предстоящем году. Это 100-летний юбилей нашей национальной газеты «Хальмг Унн» и 50-ти летие калмыцкого телевидения.

Также в 2017 году Министерству экономики и торговли поручено приступить к разработке проекта Стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочный период, не дожидаясь установленных федеральным законом сроков. Кроме того, по словам Орлова, необходимо внести необходимые корректировки в уже действующий документ до 2020 года. По словам Орлова, республика не может руководствоваться неактуальным основным стратегическим документом. Ну, а те важные проекты, которые будут реализованы в разных сферах, помогут изменить сегодняшнюю ситуацию к лучшему. Ну, а главная цель, которая прозвучала в ходе обращения к депутатам народного хурала, это благополучие каждого жителя Калмыкии.



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