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Сегодня, 12:51

В четверг 26 июля состоится ежегодная встреча Алексея Орлова с руководителями республиканских СМИ


В четверг 26 июля состоится ежегодная встреча Алексея Орлова с руководителями республиканских СМИВ четверг 26 июля состоится ежегодная встреча Алексея Орлова с руководителями республиканских СМИ и представителями федеральных средств массовой информации. Это уже будет девятая пресс-конференция Главы региона с момента его вступления в должность в 2010 году. В ходе общения с журналистами Алексей Орлов ответит на вопросы, связанные, в первую очередь, с социально-экономическим и общественно-политическим развитием региона.

Как и прежде, ожидаются видео-вопросы от наших коллеги из других регионов и сообщения из социальных сетей. Отметим, что рекордной по продолжительности стала встреча в прошлом году. Она продлилась 3 часа 46 минут. Прямая трансляция пресс-конференции начнется в четверг в 11 часов на официальном сайте Главы Республики. Телевизионную версию смотрите на телеканалах Россия 1 и Россия 24 , а также в эфире Радио России-Калмыкия.



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