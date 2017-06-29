Вести Калмыкия. Дневной выпуск от 29.06.2017

Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1» Как вы оцениваете введение листка нетрудоспособности в электронной форме? Это удобно, экономится личное время врача и пациента Думаю, могут быть сложности при часто имеющих место неточностях при заполнении больничного врачом.

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