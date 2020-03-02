Калмыцкие заводчики готовятся к XXI Российской выставке племенных овец и коз













Крупное мероприятие состоится в мае в Астрахани. В этом году в ней планируют принять участие 15 племзаводов и репродукторов Калмыкии.

Сейчас ведется работа по оценке животных, отбирается лучшее поголовье. Для этого регулярно проводится выездной мониторинг. В составе рабочей группы ученые, специалисты профильного ведомства и Национального союза овцеводов, Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела Минсельхоза России. Крупное мероприятие состоится в мае в Астрахани. В этом году в ней планируют принять участие 15 племзаводов и репродукторов Калмыкии.Сейчас ведется работа по оценке животных, отбирается лучшее поголовье. Для этого регулярно проводится выездной мониторинг. В составе рабочей группы ученые, специалисты профильного ведомства и Национального союза овцеводов, Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела Минсельхоза России.



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