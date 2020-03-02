В хозяйствах Калмыкии продолжается расплодная кампания

















В хозяйствах республики получены первые телята. На сегодняшний день, по данным профильного министерства, - более 25 тысяч молодняка. Наибольшее количество маточного поголовья содержится в хозяйствах Черноземельского и Яшкульского районов. Неплохой приплод ожидают и в племрепродукторе «Уралан» Приютненского РМО. Выход молодняка, говорят животноводы, должен составить 95%.

Окрепшие телята хозяйства «Уралан» целый день в степи. Этому способствует теплая весенняя погода. Для получения крепкого потомства маточное поголовье находилось на особом содержании. Все это время животных подкармливали суданкой, усиливали рацион и фуражным зерном. Сейчас получено более 200 телят.

Всего же здесь планируют получить около двух тысяч телят. Качественным сеном кормят и тех животных, которые через два года должны дать приплод. Племенное поголовье скота в хозяйстве увеличивается с каждым годом. В планах также довести до трех тысяч. Сейчас на откорме находятся тысячу восемь голов. Этим бычкам всего год, средний вес составляет 350 килограммов. А через 4 месяца они станут на 100 килограммов больше. И тогда животных сразу отправляют на реализацию за пределы региона. Заниматься интенсивным выращиванием калмыцкой породы скота помогает господдержка. Очередное возмещение затрат за откорм мясного молодняка КРС ожидается и в этом году.



В хозяйствах республики получены первые телята. На сегодняшний день, по данным профильного министерства, - более 25 тысяч молодняка. Наибольшее количество маточного поголовья содержится в хозяйствах Черноземельского и Яшкульского районов. Неплохой приплод ожидают и в племрепродукторе «Уралан» Приютненского РМО. Выход молодняка, говорят животноводы, должен составить 95%.Окрепшие телята хозяйства «Уралан» целый день в степи. Этому способствует теплая весенняя погода. Для получения крепкого потомства маточное поголовье находилось на особом содержании. Все это время животных подкармливали суданкой, усиливали рацион и фуражным зерном. Сейчас получено более 200 телят.Всего же здесь планируют получить около двух тысяч телят. Качественным сеном кормят и тех животных, которые через два года должны дать приплод. Племенное поголовье скота в хозяйстве увеличивается с каждым годом. В планах также довести до трех тысяч. Сейчас на откорме находятся тысячу восемь голов. Этим бычкам всего год, средний вес составляет 350 килограммов. А через 4 месяца они станут на 100 килограммов больше. И тогда животных сразу отправляют на реализацию за пределы региона. Заниматься интенсивным выращиванием калмыцкой породы скота помогает господдержка. Очередное возмещение затрат за откорм мясного молодняка КРС ожидается и в этом году.



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