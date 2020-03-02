Калмыкия проведет совместные противосаранчевые мероприятия с Дагестаном и Ставропольем













Регионы намерены разработать совместный план действий на текущий год. Данная работа важна в рамках проведения весенних полевых работ и защиты посевов от вредителей.



По данным прошлого года, больше всех от нашествия саранчи пострадали Целинный и Ики-Бурульский районы. В 2019 году там было обработано инсектицидами более 40 тысяч гектаров. Регионы намерены разработать совместный план действий на текущий год. Данная работа важна в рамках проведения весенних полевых работ и защиты посевов от вредителей.По данным прошлого года, больше всех от нашествия саранчи пострадали Целинный и Ики-Бурульский районы. В 2019 году там было обработано инсектицидами более 40 тысяч гектаров.



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