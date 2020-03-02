Начинающие фермеры могут рассчитывать на гранты по программе «Агростартап»













Более 20 миллионов рублей составила грантовая поддержка сельхозтоваропроизводителей в прошлом году в Малодербетовском районе. Так, начинающие фермеры из четырех хозяйств, в рамках программы «Агростартап» получили субсидии на безвозмездной основе в сфере животноводства. С сельскими аграриями, которые добились господдержки на развитие своего КФХ, встретилась наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



Чингис и Диана Ханаевы открыли новую мини-ферму и приобрели 23 головы крупного рогатого скота. Давнюю мечту - обустроить собственное хозяйство, супруги смогли воплотить благодаря программе поддержки начинающих фермеров «Агростартап». Узнав о программе, составили бизнес-план, собрали все необходимые документы, подали заявку в региональное министерство сельского хозяйства. И стали обладателями гранта, в размере миллиона рублей.



Главные требования госпрограммы – отсутствие просроченных задолженностей, в том числе, по налогам и сборам. После создания КФХ должно пройти не менее двух лет, заявка должна быть подана по месту регистрации сельхозпредприятия. Поголовье на животноводческой стоянке сейчас пока небольшое – более 30 голов КРС. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Чингис Ханаев основные надежды теперь связывает с разведением мелкого рогатого скота и буренок калмыцкой породы.



В рамках проектов «Семейные фермы», «Агростартап» и «Начинающий фермер» в Малодербетовском районе 10 сельхозтоваропроизводителей выиграли гранты на реализацию программ в сельской местности на общую сумму - 22 миллиона рублей. Обязательное условие для получения грантов - проживание в сельской местности и внесение не менее 10 % собственных средств в реализацию проекта.



С этого года сельхозтоваропроизводители смогут реализовывать проекты не только в сфере животноводства, но и в растениеводстве и рыболовстве. Изменения внесены в грантовую поддержку семейных ферм.

Всего в прошлом году в Калмыкии изъявили желание принять участие в конкурсе, в рамках проекта «Агростартап», более 130 калмыцких фермеров. Еще более двухсот заявок подали начинающие животноводы и семейные фермы.



В этом году на получение грантов из федеральной казны, в рамках проекта «Агростартап», выделено более 50 миллионов рублей. По словам регионального профильного министра, в 2021 году на эти цели запланировано - 90 миллионов. Грантовая поддержка рассчитана до 2024 года.





Более 20 миллионов рублей составила грантовая поддержка сельхозтоваропроизводителей в прошлом году в Малодербетовском районе. Так, начинающие фермеры из четырех хозяйств, в рамках программы «Агростартап» получили субсидии на безвозмездной основе в сфере животноводства. С сельскими аграриями, которые добились господдержки на развитие своего КФХ, встретилась наш корреспондент Зоя Бармагнанова.Чингис и Диана Ханаевы открыли новую мини-ферму и приобрели 23 головы крупного рогатого скота. Давнюю мечту - обустроить собственное хозяйство, супруги смогли воплотить благодаря программе поддержки начинающих фермеров «Агростартап». Узнав о программе, составили бизнес-план, собрали все необходимые документы, подали заявку в региональное министерство сельского хозяйства. И стали обладателями гранта, в размере миллиона рублей.Главные требования госпрограммы – отсутствие просроченных задолженностей, в том числе, по налогам и сборам. После создания КФХ должно пройти не менее двух лет, заявка должна быть подана по месту регистрации сельхозпредприятия. Поголовье на животноводческой стоянке сейчас пока небольшое – более 30 голов КРС. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Чингис Ханаев основные надежды теперь связывает с разведением мелкого рогатого скота и буренок калмыцкой породы.В рамках проектов «Семейные фермы», «Агростартап» и «Начинающий фермер» в Малодербетовском районе 10 сельхозтоваропроизводителей выиграли гранты на реализацию программ в сельской местности на общую сумму - 22 миллиона рублей. Обязательное условие для получения грантов - проживание в сельской местности и внесение не менее 10 % собственных средств в реализацию проекта.С этого года сельхозтоваропроизводители смогут реализовывать проекты не только в сфере животноводства, но и в растениеводстве и рыболовстве. Изменения внесены в грантовую поддержку семейных ферм.Всего в прошлом году в Калмыкии изъявили желание принять участие в конкурсе, в рамках проекта «Агростартап», более 130 калмыцких фермеров. Еще более двухсот заявок подали начинающие животноводы и семейные фермы.В этом году на получение грантов из федеральной казны, в рамках проекта «Агростартап», выделено более 50 миллионов рублей. По словам регионального профильного министра, в 2021 году на эти цели запланировано - 90 миллионов. Грантовая поддержка рассчитана до 2024 года.



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