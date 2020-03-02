Животноводы республики готовы к приему молодняка















Животноводы Калмыкии в эти дни заканчивают подготовку к расплодной кампании. Маточное поголовье находится в хорошем состоянии. Ведется ремонт и побелка подсобных помещений, готовится необходимый запас инвентаря и ветеринарных медикаментов. В крупных хозяйствах на помощь чабанам и гуртоправам во время массового окота овец привлекут временных работников и студентов-аграриев, которые, помимо, хорошей зарплаты получат также возможность проверить свои знания на практике. Животноводы Калмыкии в эти дни заканчивают подготовку к расплодной кампании. Маточное поголовье находится в хорошем состоянии. Ведется ремонт и побелка подсобных помещений, готовится необходимый запас инвентаря и ветеринарных медикаментов. В крупных хозяйствах на помощь чабанам и гуртоправам во время массового окота овец привлекут временных работников и студентов-аграриев, которые, помимо, хорошей зарплаты получат также возможность проверить свои знания на практике.



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