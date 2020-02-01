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Вчера, 17:00

В министерстве Сельского хозяйства обсудили предстоящую грантовую кампанию


В министерстве Сельского хозяйства обсудили предстоящую грантовую кампанию







Сегодня сельхозтоваропроизводители Калмыкии собрались в головном ведомстве для обсуждения важнейших пунктов предстоящей грантовой кампании. Ежегодная сумма поддержки фермеров по различным направлениям превышает сотни миллионов рублей. Эта форма выплат уже доказала свою действенность. Даже при бизнес-проекте в 3 миллиона возмещение трети затрат является ощутимой и решающей для многих при решении начать свое дело или продолжить деятельность в сфере АПК. Сегодня они говорили не только о мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования в регионе, но и об условиях участия в программе. Важен был голос каждого. Если в минувшем году общая сумма финансирования по программам «Начинающий фермер», «Семейная ферма» и поддержки сельхозкооперации составила 145 миллионов рублей, то в текущем году она изменится.





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