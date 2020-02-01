Калмыцкие фермеры приняли участие в съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России















Более семисот человек из 70 регионов страны приняли участие в 31-м съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Калмыкию представляли 10 делегатов. На сегодняшний день в республике насчитывается более трех с половиной тысяч КФХ и 60 ЛПХ. Как было озвучено, фермеры испытывают трудности со сбытом продукции по достойным ценам. К проблемам долгосрочного характера относится и рост тарифов на электричество, газ, горюче-смазочные материалы.

Почти все КФХ сталкиваются с избыточным административным давлением. Сегодня защиту прав и интересов фермерского сообщества, улучшение условий труда и жизни сельских жителей представляет Ассоциация российских фермеров. Всего в состав организации входят 69 региональных союзов и отраслевых сообществ.



Более семисот человек из 70 регионов страны приняли участие в 31-м съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Калмыкию представляли 10 делегатов. На сегодняшний день в республике насчитывается более трех с половиной тысяч КФХ и 60 ЛПХ. Как было озвучено, фермеры испытывают трудности со сбытом продукции по достойным ценам. К проблемам долгосрочного характера относится и рост тарифов на электричество, газ, горюче-смазочные материалы.Почти все КФХ сталкиваются с избыточным административным давлением. Сегодня защиту прав и интересов фермерского сообщества, улучшение условий труда и жизни сельских жителей представляет Ассоциация российских фермеров. Всего в состав организации входят 69 региональных союзов и отраслевых сообществ.



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