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Сегодня, 16:57

Глава региона Бату Хасиков провел рабочее совещание, посвященное вопросам рисоводческой отрасли республики


Глава региона Бату Хасиков провел рабочее совещание, посвященное вопросам рисоводческой отрасли республики






Как подчеркнул Бату Хасиков, это экономически перспективная сфера. Необходимо направлять усилия на создание бренда «Калмыцкий рис», расширяя число производителей, извлекая прибыль. Но для этого предстоит решить ряд проблем, одна их актуальных– дефицит подаваемой в оросительную систему воды.

Как озвучил руководитель профильного ведомства Санал Адьяев, этот вопрос обсуждался на встрече Бату Хасикова и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Есть договоренность о поддержке и в нынешнем году. Это не менее 155 миллионов кубов воды.
Совещание с участием кабинета министров проводилось с целью обсудить как текущие вопросы, так и вопросы, связанные с решением перспективных задач - поднять рисоводческую отрасль на новый уровень развития.





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