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Сегодня, 16:44

Вступили в силу изменения в правила реализации мясной продукции.


Вступили в силу изменения в правила реализации мясной продукции.






С сегодняшнего дня вступает в силу изменения в решении Россельхознадзора, которые диктуют условия перемещения скота и реализации мясной продукции. В первую очередь, это касается перерабатывающих предприятий. Согласно этому документу субъекты России разделили по типам опасных болезней животных. Калмыкии присвоен статус «благополучный с вакцинацией» против ящура. Всего таковых в стране 18 регионов. Также изменения коснутся и животноводов.

Определены территории, откуда нельзя вывозить говядину и баранину на кости. Реализация разрешается только в те регионы, которые входят в буферную зону. Иными словами, Калмыкия может наладить партнерство в пределах ЮФО и Северного Кавказа, также в списке Бурятия, Тыва, Сахалин, Алтай и еще ряд субъектов. Но в благополучные края без вакцинации реализация мяса возможна только после термической обработки. Вопрос по регионализации - на контроле профильного министерства.





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