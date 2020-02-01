В Калмыкии будет создана специализированная организация по продаже тонкой и полутонкой шерсти.

















Решение принято по итогам сегодняшнего обсуждения на рабочем совещании под председательством Главы Республики Бату Хасикова. Проект детально был представлен Сергеем Пузановым, руководителем компании, которая сотрудничает со степной республикой более 20 лет. ООО « Калмыцкая шерсть» будет базироваться в Утте Яшкульского района. Поселок находится в центре степной республики, а потому, доставка продукции не составит проблемы производителям из разных уголков степного края. Кроме того, как подчеркнул Бату Хасиков, важно то, что компания будет работать без посредников, напрямую с животноводческими хозяйствами и фермерами, а это станет хорошей мотивацией для овцеводов для получения прибыли от производства шерсти.

Как подчеркнул сам Сергей Пузанов, созданная им компания позволит Калмыкии увеличить экспортный потенциал. Опять же, благодаря тому, что ООО «Калмыцкая шерсть» будет реализовывать продукцию, заключая контракты напрямую с Южной Америкой, Китаем, Индией, Белоруссией.

И сегодня же Глава Республики Бату Хасиков провел еще одно рабочее совещание с участием кабинета министров, на котором обсудили проблемы рисоводческой отрасли.



Решение принято по итогам сегодняшнего обсуждения на рабочем совещании под председательством Главы Республики Бату Хасикова. Проект детально был представлен Сергеем Пузановым, руководителем компании, которая сотрудничает со степной республикой более 20 лет. ООО « Калмыцкая шерсть» будет базироваться в Утте Яшкульского района. Поселок находится в центре степной республики, а потому, доставка продукции не составит проблемы производителям из разных уголков степного края. Кроме того, как подчеркнул Бату Хасиков, важно то, что компания будет работать без посредников, напрямую с животноводческими хозяйствами и фермерами, а это станет хорошей мотивацией для овцеводов для получения прибыли от производства шерсти.Как подчеркнул сам Сергей Пузанов, созданная им компания позволит Калмыкии увеличить экспортный потенциал. Опять же, благодаря тому, что ООО «Калмыцкая шерсть» будет реализовывать продукцию, заключая контракты напрямую с Южной Америкой, Китаем, Индией, Белоруссией.И сегодня же Глава Республики Бату Хасиков провел еще одно рабочее совещание с участием кабинета министров, на котором обсудили проблемы рисоводческой отрасли.



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