Субъекты России разделили по типам опасных болезней животных. Какой статус у степного региона?

17 февраля вступает в силу изменения в решении Россельхознадзора, которые диктуют условия перемещения скота и реализации мясной продукции. В первую очередь, это касается перерабатывающих предприятий. Согласно этому документу субъекты России разделили по типам опасных болезней животных. Калмыкии присвоен статус «благополучный с вакцинацией» против ящура. Таковых в стране 18 регионов. О плюсах и минусах нововведения в материале Ольги Эняевой.







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