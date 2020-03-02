Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 19:25

Лидеры Калмыкии в работе


Лидеры Калмыкии в работе








Сегодня стартовал финал конкурса “Кадровый резерв Калмыкии". 40 участников продемонстрируют уровень своих компетенций, а также позаимствуют опыт у своих более опытных коллег - наставников. Финальные испытания будут проходить в течение 3 дней. Завтра участники представят свои проекты, над которыми они работали несколько месяцев. А уже в понедельник состоится их защита. По итогам конкурса определится один победитель и топ-5 лидеров Калмыкии.



Другие новости по теме:

  • Завершились проектно-образовательные лекции конкурса «Кадровый резерв»
  • В Калмыкии завершается региональный проект «Кадровый резерв»
  • В Элисте проходит завершающий этап конкурса «Кадровый резерв Калмыкии»
  • Завершился второй этап полуфинала регионального проекта «Кадровый резерв Калмыкии»
  • Кадровый резерв - главный ресурс для управленческой команды Калмыкии
  • Управленцы от Калмыкии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»
  • Стартует второй этап конкурса «Кадровый резерв Калмыкии»
  • Стартует второй этап конкурса «Кадровый резерв Калмыкии»
  • Формируется кадровый резерв минспорта и молодежной политики
  • В Калмыкии стартует проект «Кадровый резерв»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Март 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34