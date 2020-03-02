Лидеры Калмыкии в работе



















Сегодня стартовал финал конкурса “Кадровый резерв Калмыкии". 40 участников продемонстрируют уровень своих компетенций, а также позаимствуют опыт у своих более опытных коллег - наставников. Финальные испытания будут проходить в течение 3 дней. Завтра участники представят свои проекты, над которыми они работали несколько месяцев. А уже в понедельник состоится их защита. По итогам конкурса определится один победитель и топ-5 лидеров Калмыкии. Сегодня стартовал финал конкурса “Кадровый резерв Калмыкии". 40 участников продемонстрируют уровень своих компетенций, а также позаимствуют опыт у своих более опытных коллег - наставников. Финальные испытания будут проходить в течение 3 дней. Завтра участники представят свои проекты, над которыми они работали несколько месяцев. А уже в понедельник состоится их защита. По итогам конкурса определится один победитель и топ-5 лидеров Калмыкии.



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