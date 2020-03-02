Актуальные вопросы в сфере образования в эфире "Здесь и сейчас"













Подготовка к ЕГЭ, бесплатное горячее питание в школах, достижения калмыцких школьников в олимпиадах. Эти и другие темы сегодня обсуждались в эфире интерактивной радиопрограммы «Здесь и сейчас». На вопросы радиослушателей отвечала заместитель министра образования и науки Татьяна Питкиева. Так, по ее словам, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется уже 20 марта. Его сдают выпускники прошлых лет, средних профессиональных образовательных учреждений и те, кто желает улучшить свой результат. Большинство участников выбрали такие предметы, как профильная математика, обществознание, физика, биология. Сам ЕГЭ в этом году не претерпел кардинальных изменений. Также замминистра прокомментировала участие региона в федеральной программе «Земский учитель».



Подготовка к ЕГЭ, бесплатное горячее питание в школах, достижения калмыцких школьников в олимпиадах. Эти и другие темы сегодня обсуждались в эфире интерактивной радиопрограммы «Здесь и сейчас». На вопросы радиослушателей отвечала заместитель министра образования и науки Татьяна Питкиева. Так, по ее словам, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется уже 20 марта. Его сдают выпускники прошлых лет, средних профессиональных образовательных учреждений и те, кто желает улучшить свой результат. Большинство участников выбрали такие предметы, как профильная математика, обществознание, физика, биология. Сам ЕГЭ в этом году не претерпел кардинальных изменений. Также замминистра прокомментировала участие региона в федеральной программе «Земский учитель».



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