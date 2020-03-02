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Вчера, 17:50

Юные калмыцкие изобретатели будут постигать основы науки под руководством известных экспертов


Юные калмыцкие изобретатели будут постигать основы науки под руководством известных экспертов







В профориентационной работе со школьниками детскому технопарку «Кванториум» помогут эксперты, в рамках подписанного сегодня соглашения о сотрудничестве. Для ребят будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, специалисты будут оказывать помощь в образовательных программах и проектах технопарка. В ходе визита, гости пообщались с ребятами из разных квантумов. Им были продемонстрированы некоторые разработанные проекты.
«Кванториум» - это инновационная структура дополнительного образования детей, направленная на раннюю подготовку кадров. Дети занимаются по 6 направлениям. Учатся создавать летательные аппараты, собственные электронные устройства, писать программы, осваивают объемную визуализацию, получают знания, которые позволяют понять основы устройства окружающего мира.





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