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Вчера, 18:05

Делегация консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону посетила главный ВУЗ Калмыкии


Делегация консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону посетила главный ВУЗ Калмыкии






Сегодня представители консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону, в рамках рабочего визита в Калмыкию, встретилась со своими соотечественниками, учащимися Калмыцком государственном университете им. Б.Б. Городовикова.
Официальные представители страны лично убедились в том, что в стенах калмыцкого ВУЗа ребята получают хорошие знания. И кое-кого уже успели приметить в качестве будущих коллег. Говорили также и о наращивании экспорта образовательных услуг. Кстати, в рамках сотрудничества, регион будет готовить для Узбекистана специалистов по русскому языку.
Для реализации этого проекта не случайно был выбран КалмГУ. Из 14 российских ВУЗов, которые они посетили, только в калмыцком университете выстроена грамотная образовательная политика, которая позволяет иностранным студентам адаптироваться и раскрыть свои способности в разных сферах. И еще, КалмГУ–единственный ВУЗ, который готовит по целевому направлению специалистов в сфере АПК.





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